Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную ямуREGNUM вчера в 18:50

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Алексей Пушков
Единственным, кто всерьез собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов — ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда еще.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельИзвестия вчера в 18:15

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