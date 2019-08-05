Сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, ранее ходили слухи, что Пушкашем интересуются ЦСКА и "Спартак".

Пушкаш, которым интересовались ЦСКА и «Спартак», перейдет в «Рединг»

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