Футбол
Пушкаш, которым интересовались ЦСКА и «Спартак», перейдет в «Рединг»Спорт-Экспресс 01:22
Сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, ранее ходили слухи, что Пушкашем интересуются ЦСКА и "Спартак".
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Форвард «Интера» Пушкаш близок к переходу в «Рединг». Им интересовались ЦСКА и «Спартак»
Sport24.ruвчера в 14:36
Форвард «Интера» Пушкаш перейдет в «Рединг». Им интересовались ЦСКА и «Спартак»
Sports.ruвчера в 17:28
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Спорт
Южную Корею возмутил расистский жест тренера сборной РФ по волейболу
Федерация волейбола Южной Кореи пожалуется на старшего тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузато.
Обновлено в 06:18
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Происшествия
В петербургском «Пулково» задержали эксгибициониста
В аэропорту «Пулково» за совершение развратных действий задержали пассажира рейса Симферополь — Петербург.
Обновлено в 06:45
Политика
Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле
Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.
Обновлено 05 августа в 12:30
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу в Сирии
Стоит отметить, что авиабаза регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков с применением самодельных беспилотников, однако эти атаки пресекаются системами ПВО, расположенными на территории военного объекта.
Обновлено 05 августа в 09:49
Экономика
Объем «серых» зарплат в России превысил 13 трлн рублей
Объем "серых" зарплат в России за 2018 год составил 13 трлн рублей – 12,6% ВВП.
Обновлено в 06:53
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Общество
Названы самые популярные профессии у подростков в Москве
Официант, делопроизводитель, курьер и промоутер стали самыми распространенными профессиями среди подростков в возрасте 14-17 лет в летний период, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 06:28
Здоровье
Минздрав нашел больше всего ВИЧ-инфицированных в Сибири и на Урале
Половина из новых ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2018 году, проживают в 15 регионах Сибири и Урала, пишет РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Молодой участковый из Уфы транслировал свою смерть в прямом эфире
Оказалось, что за рулем находился 23-летний младший лейтенант Эмиль Колмаков, который за несколько минут до гибели вышел в прямой эфир в инстаграмм.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Динамо» предложило 10 млн евро за форварда «Генка»
Форвард "Генка" Мбвана Саматта может усилить атакующую линию московского "Динамо", рапортует L'Equipe.
Обновлено в 06:07
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Футбол
Нападающий «Челси» Батшуайи может перейти в «Монако»
Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Миши Батшуайи может перейти в «Монако».
Обновлено в 06:35
Общество
Погодный коллапс придет в четверг в Москву
Как выразился метеоролог, подобную стихию можно назвать "погодным коллапсом, который сильно ударит по городу и москвичам".
Обновлено в 06:10
Экономика
Орешкин допустил замещение американских товаров в КНР российскими
Товары российского рынка могут заменить Китаю американскую продукцию в условиях торговой войны КНР и США.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Политика
Еврокомиссия продолжит имплементацию поправок в Газовую директиву ЕС
Еврокомиссия продолжит имплементацию поправок в Газовую директиву ЕС, несмотря на иск Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции - представитель ЕК.
Обновлено в 06:27
Технологии
МТС займется производством медиаконтента
Телекоммуникационная компания МТС анонсировала структуру "МТС Медиа", которая займется производством и распространением видеоконтента.
Обновлено в 04:46
Музыка
Последняя песня Вилли Токарева была посвящена Кадырову
Одна из последних песен шансонье Вилли Токарева была посвящена Чечне и ее главе Рамзану Кадырову.
Обновлено в 04:33