Армия и оружие

Пушилин заявил об усилении обстрелов Донбасса с приходом ЗеленскогоГазета.Ru 06:29

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского, передает ФАН.
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Пушилин: Зеленскому не удается установить контроль над военными в Донбассе

Число нарушений режима прекращения огня увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине, ему пока не удается установить контроль над украинскими военными, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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