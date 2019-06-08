Пушилин заявил об усилении обстрелов Донбасса с приходом ЗеленскогоГазета.Ru 06:29

Число нарушений режима прекращения огня увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине, ему пока не удается установить контроль над украинскими военными, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

с чего всё началось

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского, передает ФАН.

Пушилин заявил об усилении обстрелов Донбасса с приходом Зеленского

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