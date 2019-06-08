Армия и оружие
Пушилин заявил о росте обстрелов Донбасса с приходом ЗеленскогоRT на русском 02:34
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что с момента прихода Владимира Зеленского к власти на Украине число нарушений перемирия в Донбассе увеличилось.
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Число нарушений режима прекращения огня увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине, ему пока не удается установить контроль над украинскими военными, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.РИА Новости02:07
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