Армия и оружие

Пушилин заявил о росте обстрелов Донбасса с приходом ЗеленскогоRT на русском 02:34

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что с момента прихода Владимира Зеленского к власти на Украине число нарушений перемирия в Донбассе увеличилось.
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Пушилин: Зеленскому не удается установить контроль над военными в Донбассе

Число нарушений режима прекращения огня увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине, ему пока не удается установить контроль над украинскими военными, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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