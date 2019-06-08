Армия и оружие

Пушилин указал на рост обстрелов в Донбассе при ЗеленскомИзвестия 04:12

Число обстрелов в Донбассе увеличилось с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
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Пушилин: Зеленскому не удается установить контроль над военными в Донбассе

Число нарушений режима прекращения огня увеличилось с момента прихода президента Владимира Зеленского к власти на Украине, ему пока не удается установить контроль над украинскими военными, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
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