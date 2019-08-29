Экономика

ИзвестияИзвестияПуш-эффект: банки экономят до 80% при отмене SMS-уведомлений

Крупные банки активно переводят своих клиентов с SMS-информирования на пуш-уведомления. Это уже сэкономило кредитным организациям до 80% расходов, посчитали эксперты специально для «Известий».
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с чего всё началось

Пуш-эффект: банки экономят до 80% при отмене SMS-уведомлений

Крупные банки активно переводят своих клиентов с SMS-информирования на пуш-уведомления. Это уже сэкономило кредитным организациям до 80% расходов, посчитали эксперты специально для «Известий». В банках говорят, что новый канал удобнее, безопаснее и дешевле, им уже пользуется до половины клиентов.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Эксперты оценили экономию банков от отмены СМС-уведомлений

Банки.ру01:08

Российские банки уличили в принудительном взимании с клиентов денег за бесплатную услугу

Руна00:49

Пуш-эффект: банки экономят до 80% при отмене SMS-уведомлений

Известиявчера в 17:02

Крупные банки заменили SMS-информирования на пуш-уведомления

РЕН ТВвчера в 22:35

Банки переходят на пуш-уведомления ради экономии

Телеканал 360°вчера в 22:23

Владельцев банковских карт будут оповещать по-новому

Deita.ru00:15
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В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
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Умерла пострадавшая в Турции девочка из России

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РИА Новости вчера в 10:12
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«Сампдория» сделала «Зениту» новое предложение по Ригони

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На платформах МЦД установят валидаторы для карты «Тройка»

К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка».
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На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили пять детей

По разным данным, в больницы доставлены от 15 до 17 человек, среди них пять детей.
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Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
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Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
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Происшествия

Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми

В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
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Опубликовано видео маневров воздушного боя пилотажных групп ВКС

Как сообщил телеканал "Звезда", "Соколы России" на истребителях Су-35 выполнили фигуры высшего пилотажа.
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«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара

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В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память

В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
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Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

Глава Европейское космическое агентство (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
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В Приморском крае ввели режим ЧС

RT на русском вчера в 21:44
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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
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Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

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Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости

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Политика

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
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Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

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Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

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РИА Новости вчера в 12:38
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«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
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Росстат заявил о росте бедности в России

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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
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