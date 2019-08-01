Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионахREGNUM вчера в 07:48

В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС. Однако нормы коснутся регионов, где уже разработаны программы страхования жилья. Власти же должны определить список конкретных рисков, актуальных для субъекта РФ: от паводка до пожара и землетрясений.
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Россиянам объяснили, в чем главное преимущество новой строки в платежке за ЖКХ

URA.Ruвчера в 23:46

Закон о страховании жилья от ЧС может увеличить долю застрахованной жилплощади до 20% в 2020 году

Интерфаксвчера в 07:12

В России запускается новая программа страхования жилья

РБКвчера в 14:40

Сколько будет стоить страхование жилья от ЧС

Российская газетавчера в 10:29

ВСС назвал 14 пилотных регионов для распространения страховок жилья от ЧС

РИА Новостивчера в 09:27

Страховщики меняют виды на жилье

Коммерсантъвчера в 19:58

Во сколько обойдется страхование жилья от чрезвычайных ситуаций?

Аргументы и Факты31 июля в 17:19
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Армия и оружие

Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу

«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

В результате землетрясения в Индонезии погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
Обновлено вчера в 23:46
Авто

NIO и Razer построили электрический кроссовер для геймеров

На выставке ChinaJoy компании показали ориентированную на киберспортсменов версию электрического кроссовера ES6 под названием Night Explorer Limited Edition.
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие

Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии

Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Нереса за 50 млн евро

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать форварда «Аякса» Давида Нереса.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено вчера в 15:23
Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

СМИ: Пьяный таксист перевернулся на машине в Москве

Как передает предварительную информацию сайт телеканала РЕН ТВ, пьяный таксист не справился с управлением в момент, когда на своей машине пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 00:20
Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче

За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено вчера в 00:44
Политика

Трамп решил наказать Китай новыми пошлинами за несговорчивость

С 1 сентября против Китая будут введены новые торговые пошлины, заявил президент США Дональд Трамп на своей страничке в Twitter.
Обновлено 01 августа в 21:28
Политика

В посольстве отреагировали на санкции США против России

Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы

Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по пожарам в Сибири

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Министерства лесного хозяйства Красноярского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.
Обновлено вчера в 00:32
Происшествия

В Канаде сошел с рельс поезд с химикатами, объявлена эвакуация

Обновлено вчера в 23:02
Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Музыка

На Красной площади с 23 по 26 августа пройдет фестиваль «Спасская башня детям»

На Красной площади с 23 по 26 августа пройдет фестиваль детских духовых оркестров «Спасская башня детям», сообщает пресс-служба Министерства культуры Российской Федерации.
Обновлено вчера в 10:29
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа

РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2»

Политолог сомневается, что это защитит Европу от российского влияния, и высказывает мнение, что это скорее может подорвать отношения США с Германией и еще ближе сблизить Китай и Россию.
Обновлено 01 августа в 08:59
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Сильно поругалась с мужем. Мне больно»

Образу жизни, который ведет 34-летняя Айза Анохина, завидуют многие поклонники. Бизнесвумен проводит все свободное время на Бали.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено вчера в 11:28
Кино

Бен Аффлек сыграет в эротическом триллере «Глубокая вода»

Обновлено вчера в 12:07
Гаджеты

Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel

В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06
Как работают Яндекс.Новости?
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