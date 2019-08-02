Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионахREGNUM вчера в 07:48

В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС. Однако нормы коснутся регионов, где уже разработаны программы страхования жилья. Власти же должны определить список конкретных рисков, актуальных для субъекта РФ: от паводка до пожара и землетрясений.
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ВСС назвал 14 пилотных регионов для распространения страховок жилья от ЧС

РИА Новостивчера в 09:27

Страховщики меняют виды на жилье

Коммерсантъвчера в 19:58

В России запускается новая программа страхования жилья

РБКвчера в 14:40

Сколько будет стоить страхование жилья от ЧС

Российская газетавчера в 10:29

Россиянам объяснили, в чем главное преимущество новой строки в платежке за ЖКХ

URA.Ruвчера в 23:46

Закон о страховании жилья от ЧС может увеличить долю застрахованной жилплощади до 20% в 2020 году

Интерфаксвчера в 07:12

Тверской эксперт о новой графе в коммунальных платежках: «При страховании на случай ЧС цена полиса составит 300 рублей в год, это очень мало»

Tverigrad.ru01 августа в 07:00
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:58, Ашберн
Происшествия

В Прикамье на пожаре погибли двое взрослых и пятилетний ребенок

Обновлено в 01:00
Космос

NASA показала впечатляющее фото космической «бабочки» в Сети

Аэрокосмическая компания NASA опубликовала недавно в Сети фотографию космической «бабочки».
Обновлено вчера в 05:13
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

У берегов Суматры произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии

Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика

Etalon Group выплатит дивиденды за 2018 год

Размер дивидендов холдинга за 2017 год составил $0,22 на акцию (на выплаты направлен 51% чистой прибыли Etalon Group по МСФО за 2017 год).
Обновлено вчера в 09:19
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Авто

Спорткупе Ford Capri прокатилось по памятным местам в честь юбилея

В честь 50-летнего юбилея, американский производитель отправил спортивное купе в небольшое путешествие.
Обновлено в 03:00
Общество

Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети

Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
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Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

В США сообщили детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Названы способы сохранить здоровье при употреблении несвежей пищи

Обновлено в 00:11
Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Футбол

Гвардиола рассказал о возможном трансфере Сане

Обновлено в 00:12
Недвижимость

России предсказали ипотечный бум

Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Telegraph: США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги.
Обновлено в 01:49
Музыка

Файер-шоу Rammstein в Санкт-Петербурге приняли за пожар

Жители Санкт-Петербурга приняли файер-шоу концерта немецкой рок-группы Rammstein за пожар.
Обновлено в 00:51
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено вчера в 12:44
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России

По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникли 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд. рублей.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Глюкоза обратилась к своим хейтерам

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) обратилась к хейтерам. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:10
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено вчера в 20:01
Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено 01 августа в 12:49
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Дамбу в Хабаровске засыплют песком

Экстренное решение засыпать ворота дамбы принято после моделирования ситуации при подъеме уровня воды в реке Амур до 6 метров.
Обновлено в 03:30
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