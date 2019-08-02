Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионахREGNUM вчера в 07:48
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС. Однако нормы коснутся регионов, где уже разработаны программы страхования жилья. Власти же должны определить список конкретных рисков, актуальных для субъекта РФ: от паводка до пожара и землетрясений.
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Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Обновлено вчера в 01:54
Авто
В России появится новая марка электромобилей Monarch
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Футбол
Игрок «Реала» ошибочно считает город США отдельной страной
Напомним, что Хьюстон является городом, который расположен в штате Техас.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Общество
В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России
Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Общество
Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь
В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 03:20
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Игры
В Control не будет «Новой игры +» из-за малого размера команды, а фоторежим добавят после запуска
В разговоре с журналистами IGN директор по связям с общественностью в Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) коснулся этих тем, заявив, что режим «Новая игра +» для Control не обсуждается, учитывая ограниченные ресурсы команды.
Обновлено в 03:10
Здоровье
Абхазия планирует погасить задолженность перед российскими клиниками
Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия подчеркнул значимость данного события, пояснив, что погашение долгов даст возможность гражданам Абхазии, не имеющим российского гражданства и полиса ОМС, получать высокотехнологическую медицинскую помощь в ведущих федеральных научных клинических центрах России.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Единоборства
Назван предполагаемый соперник Федора Емельяненко
Следующий поединок Федора Емельяненко, которого называют "Последний император", может пройти 29 декабря в Японии.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
«Моя попа красивее ваших лиц»: голая Волочкова ответила хейтерам
Балерина Анастасия Волочкова сравнила свою пятую точку с лицами своих хейтеров, заявив, что ее часть тела красивее.
Обновлено вчера в 21:31
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Единоборства
Уволенная из UFC Сайбор извинилась перед Дэной Уайтом
Экс-чемпионка Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Крис Сайборг принесла извинения президенту промоушена Дэну Уайту за видео, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:46
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Названа основная версия пожара в центре Москвы
Причиной пожара в бывшем производственном здании в центре Москвы, по предварительным данным, могло стать использование открытого огня, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:02
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Кизеле на пожаре погибла семья с пятилетним ребенком
Обновлено в 01:26
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Наука
Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году
Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено 31 июля в 18:37
Общество
Напуганные ужесточением правил петербуржцы рванули в визовый центр
Петербуржцы бросились за финскими визами на фоне новостей об ужесточении правил выдачи. Горожане устроили давку в визовом центре.
Обновлено в 04:46
Футбол
Полузащитник Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца
Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Хоккей
Баранов: сначала в «Динамо» было тяжело в плане тренировок
Поначалу было тяжело в плане тренировок, но сейчас все здорово.
Обновлено в 05:06
Политика
МИД Японии протестует против поездки Медведева на Курилы
Обновлено вчера в 09:32