Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионахREGNUM вчера в 07:48

В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС. Однако нормы коснутся регионов, где уже разработаны программы страхования жилья. Власти же должны определить список конкретных рисков, актуальных для субъекта РФ: от паводка до пожара и землетрясений.
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Россиянам объяснили, в чем главное преимущество новой строки в платежке за ЖКХ

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Коммерсантъвчера в 19:58
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
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