Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионахREGNUM 02 августа в 07:48

В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС. Однако нормы коснутся регионов, где уже разработаны программы страхования жилья. Власти же должны определить список конкретных рисков, актуальных для субъекта РФ: от паводка до пожара и землетрясений.
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Страховщики меняют виды на жилье

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Жилье предложили страховать от ЧС

Московский Комсомолец02 августа в 10:35

В Петербурге стартует эксперимент по добровольному страхованию жилья

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Банки Сегодня02 августа в 06:46

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

REGNUM02 августа в 07:48

На случай без страха

Российская газета01 августа в 11:21
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
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СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве

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В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
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В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
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Авиация Минобороны потушила более 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири

Авиация Минобороны потушила более 450 тыс. га лесных пожаров из 1,1 млн общей площади зоны неконтролируемого распространения огня в Красноярском крае и Иркутской области с 1 по 3 августа.
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Александр Емельяненко примерил роль пожарного

Российский боец Александр Емельяненко попробовал себя в роли пожарного спасателя. Об этом сам спортсмен рассказал в Instagram.
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Армия и оружие

Британские СМИ испугались «сверхтихих» российских подлодок

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Политика

Супруга Асада сообщила, что победила рак

Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
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Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре поделился информацией о новом смартфоне Redmi линейки К. Об этом сообщает iXBT.Предположительно, устройство получит название Redmi K30 Pro.
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Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
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Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
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МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
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Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
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Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев

Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
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Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено вчера в 14:54
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«Арсенал» победил «Тамбов» в матче РПЛ

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Кайли Дженнер арендовала на день рождения яхту стоимостью $250 млн

Американская модель Кайли Дженнер отметит свой день рождения 10 августа на яхте, аренда которой обошлась ей в $250 млн.
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Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
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Происшествия

Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи

Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.
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Лебеденко принес «Торпедо» победу над «Армавиром» в матче ФНЛ

Завершающий матч 6-го тура Футбольной национальной лиги между «Торпедо» и «Армавиром» завершился в пользу хозяев поля.
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В Баку загорелся крупнейший торговый центр «Садарак»

Пожар вспыхнул на территории крупнейшего торгового центра "Садарак" в Баку, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС Азербайджана.
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В России может появиться еще один способ получения зарплаты

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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram

О проблемах сообщают пользователи из Германии, Японии, Бразилии, США и других стран. 24 июля в работе Instagram и Facebook произошёл сбой.
Обновлено в 13:00
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В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
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