Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смертиMedikforum.ru вчера в 07:30
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза. К такому печальному выводу пришли учёные из Университета Гетеборга в Швеции.
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