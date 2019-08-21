Транспорт
Пулково предупредил «Россию» о прекращении обслуживанияТелеканал 360° 08:44
Оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы» предупредил авиакомпанию «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») о прекращении обслуживания рейсов в связи с накопившимся долгом в 123 миллиона рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на официального представителя перевозчика.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. / ТАСС/. Управляющая компания петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) предупредила авиакомпанию "Россия" о возможном прекращении обслуживания рейсов из-за авансового долга.ТАСС07:11
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Пулково предупредило авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания
Петербургский дневник07:44
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Обновлено в 18:13
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Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
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