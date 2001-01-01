Пулишич забил гол и получил травму в матче с ЧилиSoccer.ru вчера в 21:59

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной США Кристиан Пулишич отметился голом в товарищеском матче с командой Чили. Будущий игрок "Челси" открыл счёт на 4-й минуте, а за 10 минут до перерыва покинул поле, получив травму правого бедра.

Пулишич забил гол и получил травму в матче с Чили

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