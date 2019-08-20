Футбол
Пулишич выбрал «Челси», а не «Манчестер Юнайтед» из-за МоуриньюМатч ТВ 03:36
Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич, который стал игроком «Челси» прошлой зимой, мог перейти в «Манчестер Юнайтед». 20-летний вингер отказал «красным дьяволам» из-за Жозе Моуринью, который тренировал команду в тот момент.
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Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
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