Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич, который стал игроком «Челси» прошлой зимой, мог перейти в «Манчестер Юнайтед». 20-летний вингер отказал «красным дьяволам» из-за Жозе Моуринью, который тренировал команду в тот момент.

Пулишич выбрал «Челси», а не «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

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