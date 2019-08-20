Футбол

Пулишич выбрал «Челси», а не «Манчестер Юнайтед» из-за МоуриньюМатч ТВ 03:36

Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич, который стал игроком «Челси» прошлой зимой, мог перейти в «Манчестер Юнайтед». 20-летний вингер отказал «красным дьяволам» из-за Жозе Моуринью, который тренировал команду в тот момент.
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Пулишич выбрал «Челси», а не «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Матч ТВ03:36

Пулишич не перешёл в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Чемпионат05:24

Пулишич отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Sport24.ru02:00

Пулишич отказался от перехода в «МЮ» из-за Моуринью

Sport.ru05:59

Пулишич выбрал «Челси», а не «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Sportbox.RU03:36

Пулишич отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Газета.Ru02:37

Пулишич не перешел в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

Спорт-Экспресс00:52
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
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