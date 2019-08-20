Футбол
Пулишич выбрал «Челси», а не «Манчестер Юнайтед» из-за МоуриньюМатч ТВ 03:36
Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич, который стал игроком «Челси» прошлой зимой, мог перейти в «Манчестер Юнайтед». 20-летний вингер отказал «красным дьяволам» из-за Жозе Моуринью, который тренировал команду в тот момент.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Политика
Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Владелец «БТА банка» вложит $50 млн в развитие трех логопарков в РФ
В настоящий момент подконтрольному Ракишеву "БТА банку" принадлежит 0,5 млн кв.м складов в логопарках "Колпино" (Санкт-Петербург), "Пышма" (Екатеринбург) и "Толмачево" (Новосибирск).
Обновлено в 10:55
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Правоохранительные органы задержали водителя, который сбил трех паралимпийцев в Тульской области.
Обновлено в 10:03
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел в море на заключительный этап испытаний
Корвет «Гремящий», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» вышел на заключительный этап заводских испытаний.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Игры
Sony купила разработчика игры про человека-паука
Компания Sony объявила в своем Twitter-аккаунте о покупке разработчика игр о человеке-пауке @InsomniacGames, который войдет в подразделение Sony SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 02:07
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Пентагон испытал запрещенную ДРСМД ракету
Как сообщает «Reuters» со ссылкой на Пентагон, в понедельник 19 августа США испытали крылатую ракету с дальностью полета более 500 километров.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Челябинске скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом пассажирка
17-летняя девушка, получившая травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинске, скончалась в больнице.
Обновлено в 08:45
Политика
Скворцова рассказала о финансировании первичной медицинской помощи
Согласно изменившимся правилам медицинского страхования, первичная помощь является приоритетным направлением и больше не финансируется по остаточному принципу, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 10:35
Авто
Новый минивэн Toyota Majesty появится в России
В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее "Альфарда".
Обновлено в 04:56
Общество
В России рождаемость за полгода выросла только в двух регионах
В России рождаемость за январь-июнь нынешнего года увеличилась только в двух регионах: в Москве на 5,9% и Республике Карачаево-Черкессия на 4,7%.
Обновлено в 04:05
Экономика
Против налоговых уклонистов в РФ начали применять «архивные» данные
Комментируя ситуацию, партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров указал, что это первый ставший известным случай, когда налоговые органы ретроспективно использовали международное соглашение об обмене данными, и подобные решения ранее не встречались в практике.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
Обновлено в 09:51
Технологии
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Политика
Глава ЛНР рассказал, к чему стремится республика
Луганская Народная Республика (ЛНР) не просится в состав Украины, а стремится к легитимизации и прекращению военных действий.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
LG увеличила штат ради помощи Apple в создании уродливых камер
Стало известно, что ради предстоящего iPhone 11, партнёр Apple четыре раза за лето увеличил свой штат сотрудников на 680 человек.
Обновлено в 10:11