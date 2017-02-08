Футбол

Пулишич отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за МоуриньюЕвро-футбол.ру 09:47

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич мог перейти в «Манчестер Юнайтед», информирует The Telegraph. Представитель 20-летнего американского игрока Робин Уокер рассказал, что получал предложение от «красных дьяволов» в период, когда команду тренировал Жозе Моуринью.
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Пулишич не перешел в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью

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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
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