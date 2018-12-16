Футбол

Пулишич намерен перейти в «Челси»
Евро-футбол.ру
02:48

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заинтересован в переезде в АПЛ и выступлении за лондонский "Челси".
Евро-футбол.ру02:48

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СМИ: Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Спорт-Экспресс02:30

«Челси» и «Боруссия» Д могут согласовать трансфер Пулишича в январе за £ 60 млн

Чемпионат02:04

Пулишич намерен перейти в «Челси»

Евро-футбол.ру02:48

Пулишич хочет перейти в «Челси»

Soccer.ru01:38

Daily Mail: «Челси» заплатит за Пулишича 60 миллионов

Бомбардир.ру02:30

Пулишич хочет перейти в «Челси». Лондонцы заплатят около 60 млн фунтов

Sport24.ru01:51

Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Sports.ru01:16
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
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Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»

Обновлено вчера в 16:45
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«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании

Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Райо Вальекано" в матче 16-го тура чемпионата Испании, который стал для "сливочных" следующей календарной домашней игрой после разгрома на своем поле от московского ЦСКА в Лиге чемпионов в среду со счетом 0:3.
Обновлено вчера в 14:34
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Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»

Обновлено в 00:27
Футбол

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"Ростов" поздравил в Твиттере голкипера команды Сергея Песьякова с 30-летием.
Обновлено в 02:15
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«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа

Турецкий клуб намерен арендовать украинца до конца сезона с опцией выкупа летом, повторив тем самым схему с переходом Лориса Кариуса из «Ливерпуля».
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Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче АПЛ

Обновлено вчера в 12:19
Футбол

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

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«Будь сильным». Кураньи записал видео в поддержку Кокорина

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«Витесс» Слуцкого победил «Венло»

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Венло" в матче 16-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч на счету нападающего Уссамы Дарфалу.
Обновлено вчера в 16:40
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«Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах Филипе Луиса

«Интер» и «Милан» проявляют интерес к защитнику мадридского «Атлетико» Филипе Луису, сообщает Calciomercato.it.
Обновлено в 02:31
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«Рома» намерена приобрести полузащитника «Генка» Малиновского

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Footboom.
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«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»

Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:25
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Ромащенко назвал системообразующего игрока сборной России

Мирослав Ромащенко, ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова, оценил роль полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде.
Обновлено вчера в 23:00
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Мюллер — о победе в матче с «Ганновером»: хотим так играть и впредь

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96» (4:0). Напомним, это 300-й матч 29-летнего игрока в чемпионате Германии.
Обновлено в 01:25
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Мауро Икарди: «„Интер“ может забыть о Лиге чемпионов благодаря победам в домашнем чемпионате»

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Кристиан Пулишич
Американский футболист
Американский футболист, вингер дортмундской «Боруссии» и национальной сборной США. Пулишич по мнению многих имеет все перспективы стать жемчужиной американского футбола.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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