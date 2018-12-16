Футбол

Пулишич намерен перейти в «Челси»
Евро-футбол.ру
02:48

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заинтересован в переезде в АПЛ и выступлении за лондонский "Челси".
Евро-футбол.ру02:48

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СМИ: Пулишич намерен перейти в «Челси»

RT на русском05:13

«Челси» заплатит 67 млн евро за вундеркинда «Боруссии»

Вести.Ru04:23

СМИ: Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Спорт-Экспресс02:30

«Челси» и «Боруссия» Д могут согласовать трансфер Пулишича в январе за £ 60 млн

Чемпионат02:04

Пулишич намерен перейти в «Челси»

Евро-футбол.ру02:48

Пулишич хочет перейти в «Челси». Лондонцы заплатят около 60 млн фунтов

Sport24.ru01:51

Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Sports.ru01:16
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула».
Обновлено в 04:30
Футбол

Роналду забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забил единственный гол в туринском дерби против «Торино».
Обновлено в 01:04
Футбол

Моуринью объяснил, почему при нём Салах не заиграл в «Челси»

Обновлено в 05:29
Футбол

Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

Сборная России в официальном Twitter поздравила с днем рождения тренера национальной команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 04:11
Футбол

Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Футбол

Кураньи записал видеообращение в поддержку Кокорина

Обновлено в 03:13
Футбол

Егор Сорокин: «В детстве мне нравился „Челси“»

В компании с Месси и Салахом: Сорокин попал в европейскую сборную недели – В детстве нравился "Челси", – сказал Сорокин в видео на Youtube-канале "Рубина".
Обновлено в 03:50
Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время игры его сына

Герберт Гентнер, являвшийся отцом капитана «Штутгарта» Кристиана Гентнера, почувствовал себя плохо во время матча с «Гертой» в то время, когда он наблюдал за игрой на трибунах стадиона «Мерседес-Бенц арена» в Берлине.
Обновлено в 04:11
Футбол

Преемников Академии «Зенита» посвятили в юные зенитовцы

Напомним, в воскресенье, 16 декабря, в «Газпром»-Академии «Зенита» прошёл выпускной игроков 2001 года рождения и посвящение в юные зенитовцы ребят 2009 года рождения.
Обновлено в 05:47
Футбол

Почеттино в сотый раз выиграл вместе с «Тоттенхемом»

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оказался в ситуации сотой победы за свой клуб.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол

Эйбар — Валенсия 1:1

"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Джордан Хендерсон: «Чувствую, что „Ливерпуль“ готов выигрывать трофеи»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон считает, что сейчас команда максимально близка к завоеванию трофея.
Обновлено в 01:40
Футбол

«Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах Филипе Луиса

«Интер» и «Милан» проявляют интерес к защитнику мадридского «Атлетико» Филипе Луису, сообщает Calciomercato.it.
Обновлено в 02:31
Футбол

Икарди: «Победы в Серии А помогут нам забыть о вылете из Лиги чемпионов»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди прокомментировал победу над «Удинезе».
Обновлено вчера в 15:23
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Кристиан Пулишич
Американский футболист
Американский футболист, вингер дортмундской «Боруссии» и национальной сборной США. Пулишич по мнению многих имеет все перспективы стать жемчужиной американского футбола.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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