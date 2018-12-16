Футбол

Пулишич намерен перейти в «Челси»
Евро-футбол.ру
02:48

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заинтересован в переезде в АПЛ и выступлении за лондонский "Челси".
Евро-футбол.ру02:48

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СМИ: Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Спорт-Экспресс02:30

«Челси» и «Боруссия» Д могут согласовать трансфер Пулишича в январе за £ 60 млн

Чемпионат02:04

Пулишич намерен перейти в «Челси»

Евро-футбол.ру02:48

Пулишич хочет перейти в «Челси»

Soccer.ru01:38

Daily Mail: «Челси» заплатит за Пулишича 60 миллионов

Бомбардир.ру02:30

Пулишич хочет перейти в «Челси». Лондонцы заплатят около 60 млн фунтов

Sport24.ru01:51

Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Sports.ru01:16
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Криштиану Роналду – забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Обновлено вчера в 18:51
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Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула».
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Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

Сборная России в официальном Twitter поздравила с днем рождения тренера национальной команды Мирослава Ромащенко.
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Кураньи записал видео в поддержку Кокорина

Экс-нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи поддержал своего бывшего одноклубника Александра Кокорина, сообщает "Советский спорт".
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Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
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Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»

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«Раньше мне нравился Игнашевич». Сорокин – о лучшем защитнике в РПЛ

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«Валенсия» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
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Почеттино в сотый раз выиграл вместе с «Тоттенхемом»

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оказался в ситуации сотой победы за свой клуб.
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В услугах защитника мадридского "Атлетико" Филипе Луиса заинтересованы "Интер" и "Милан". Обь этом сообщает Calciomercato.
Обновлено в 03:52
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«Бешикташ» и Пепе расторгли контракт

Португальский защитник Пепе покидает "Бешикташ".
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«Реал» одержал минимальную победу над «Райо Вальекано»

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
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Икарди: победы в Серии А могут помочь «Интеру» забыть о вылете из Лиги чемпионов

Нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии с «Удинезе».
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Кристиан Пулишич
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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