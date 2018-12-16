Сообщается, что футболист хочет перейти в "Челси". Сумма сделки может составить 60 млн фунтов.

Футбол Футбол Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.

Футбол Футбол «Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры 16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.

Футбол Футбол ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.

Футбол Футбол Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул» «Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.

Футбол Футбол СПАЛ и «Кьево» не сумели выявить победителя СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Кьево» в 16-м туре серии А. Встреча завершилась со счетом 0:0 Веронский клуб по-прежнему не может выиграть в нынешнем розыгрыше серии А. У команды — 7 ничьих и 9 поражений.

Футбол Футбол Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в дерби над «Торино» "Ювентус" обыграл "Торино" в туринском дерби в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе "Олимпико ди Торино", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футбол Футбол Моуринью: «Салах был хрупким парнем, а теперь он ядерная сила» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о нападающем соперника Мохамеде Салахе.

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Футбол Футбол Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура» Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.

Футбол Футбол «Брайтон» – «Челси» – 0:1. Педро забил гол В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» играет на выезде с «Брайтоном».

Футбол Футбол Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого» Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.

Футбол Футбол Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность» Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.