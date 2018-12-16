Футбол

Пулишич хочет перейти в «Челси»
Soccer.ru
01:38

Сообщается, что футболист хочет перейти в "Челси". Сумма сделки может составить 60 млн фунтов.
Soccer.ru01:38

Подробнее о событии

Хадсон-Одои покинет «Челси», если в команду придет Пулишич

Soccer.ru06:40

СМИ: Пулишич намерен перейти в «Челси»

RT на русском05:13

СМИ: Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Спорт-Экспресс02:30

«Челси» и «Боруссия» Д могут согласовать трансфер Пулишича в январе за £ 60 млн

Чемпионат02:04

Пулишич намерен перейти в «Челси»

Евро-футбол.ру02:48

Пулишич хочет перейти в «Челси». Лондонцы заплатят около 60 млн фунтов

Sport24.ru01:51

Пулишич заинтересован в переходе в «Челси»

Sports.ru01:16
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
Футбол

Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург

Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.
Обновлено в 09:05
Футбол

«Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры

16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 07:52
Футбол

ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником

Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол

СПАЛ и «Кьево» не сумели выявить победителя

СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Кьево» в 16-м туре серии А. Встреча завершилась со счетом 0:0 Веронский клуб по-прежнему не может выиграть в нынешнем розыгрыше серии А. У команды — 7 ничьих и 9 поражений.
Обновлено в 08:32
Футбол

Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в дерби над «Торино»

"Ювентус" обыграл "Торино" в туринском дерби в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе "Олимпико ди Торино", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол

Моуринью: «Салах был хрупким парнем, а теперь он ядерная сила»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о нападающем соперника Мохамеде Салахе.
Обновлено в 06:50
Футбол

«Ты очень хороший парень». Джуджак поддержал Кокорина

Обновлено в 09:00
Футбол

Ещенко показал швы на ноге после операции

Обновлено в 07:53
Футбол

Дайер был прооперирован и выбыл из строя до конца года

Обновлено в 08:24
Футбол

Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
Обновлено в 04:58
Футбол

«Брайтон» – «Челси» – 0:1. Педро забил гол

В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» играет на выезде с «Брайтоном».
Обновлено в 01:23
Футбол

Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Футбол

Отец немецкого футболиста умер во время матча сына

Капитан немецкого футбольного клуба Штутгарт потерял во время матча своего отца. Тот умер на стадионе, во время игры сына.
Обновлено в 06:44
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Кристиан Пулишич
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Американский футболист, вингер дортмундской «Боруссии» и национальной сборной США. Пулишич по мнению многих имеет все перспективы стать жемчужиной американского футбола.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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