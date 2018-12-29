Футбол
Пулишич договорился о переходе в «Челси»
Пулишич договорился о переходе в «Челси»Евро-футбол.ру02:19
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич договорился с "Челси" о переходе, сообщает Bild. По сведениям источника, боссы немецкого клуба готовы продать американца "синим" за 50 млн евро. Ранее сообщалось, что в услугах Пулишича заинтересованы "Ливерпуль", "Бавария" и "ПСЖ".
Евро-футбол.ру02:19
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Каждый футболист стремится к этому — защищать флаг своей родины. Для меня это самое значимое событие в году, — сказал Сорокин.
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