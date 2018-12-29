Футбол

Пулишич договорился о переходе в «Челси»
Евро-футбол.ру
02:19

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич договорился с "Челси" о переходе, сообщает Bild. По сведениям источника, боссы немецкого клуба готовы продать американца "синим" за 50 млн евро. Ранее сообщалось, что в услугах Пулишича заинтересованы "Ливерпуль", "Бавария" и "ПСЖ".
Евро-футбол.ру02:19

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СМИ: «Челси» заплатит более €45 млн за игрока «Боруссии»

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Пулишич летом сменит дортмундскую «Боруссию» на «Челси»

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Спорт-Экспрессвчера в 19:48

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Sports.ruвчера в 22:16
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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