Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич договорился с "Челси" о переходе, сообщает Bild. По сведениям источника, боссы немецкого клуба готовы продать американца "синим" за 50 млн евро. Ранее сообщалось, что в услугах Пулишича заинтересованы "Ливерпуль", "Бавария" и "ПСЖ".

Пулишич договорился о переходе в «Челси»

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