Футбол
Пукки повторил рекорд ПогребнякаSoccer.ru 08:47
Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил рекорд бывшего форварда «Фулхэма» Павла Погребняка. Футболист забил пять мячей в трёх дебютных матчах АПЛ.
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Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Политика
Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского
Обновлено в 11:07
Футбол
День сурка: «Динамо» потеряло очки в матче с «Олимпиком»
Киевское «Динамо» провело событийный матч пятого тура чемпионата Украины с «Олимпиком».
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве
В Берлине задержан 49-летний гражданин России, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Обновлено в 06:19
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря дублю Салаха
В центральном матче третьего тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» со счетом 3:1.
Обновлено в 14:18
Наука
Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей
Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено вчера в 14:00
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Футбол
Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории
Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 05:45
Происшествия
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Общество
Большинство работодателей России мониторят соцсети соискателей — опрос
Страницы, принадлежащие соискателю, мониторят более 70% работодателей, перед тем, как одобрить кандидатуру на вакантное место.
Обновлено в 04:27
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Культура
Актера Петра Мамонова госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 07:50
Политика
В Белом доме заявили о намерении США добиваться реформирования ВТО
«США будут добиваться реформирования ВТО, что позволило бы гарантировать согласие всех членов по принципам работы организации», — отметили в Белом доме.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.
Обновлено в 13:39
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве России по футболу
Обновлено в 07:15
Недвижимость
Аналитики сообщили о росте стоимости однокомнатных квартир в Москве на 13% за год
Аналитики заметили рост стоимости арендного жилья Среди причин заметного роста на первичную недвижимость за год специалисты "Авито Недвижимость" назвали "первыми отголосками" перехода на эскроу-счета (на них аккумулируются средства дольщиков, которыми застройщик не может пользоваться до завершения работ, соответствующий закон вступил в силу 1 июля 2019 года).
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.
Обновлено в 13:17
Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено в 11:52
Политика
МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.
Обновлено в 13:40