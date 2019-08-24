Футбол
Пукки повторил рекорд ПогребнякаSoccer.ru 08:47
Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил рекорд бывшего форварда «Фулхэма» Павла Погребняка. Футболист забил пять мячей в трёх дебютных матчах АПЛ.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Роспотребнадзор возбудил дело из-за недопуска пассажирки на рейс
Ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании, сотрудники которой не допустили пассажирку на рейс, следующий из Москвы в Чебоксары.
Обновлено в 05:22
Футбол
Краснодар — Локомотив 1:1 (2-й тайм)
Матвей Сафонов допустил грубую ошибку после удара Гжегожа Крыховяка в первом тайме матча седьмого тура чемпионата России против «Локомотива» и прервал сухую серию в домашних матчах премьер-лиги на отметке 363 минуты.
Обновлено в 12:53
Космос
Рогозин скорректировал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
Обновлено в 11:59
Политика
США объявили о новых санкциях против России с 26 августа
Первый пакет американских санкций по "делу Скрипаля" вступил в силу год назад.
Обновлено вчера в 11:53
Единоборства
Ковалёв и Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем
Российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед боем. Об этом 23 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 07:06
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант Суперджетов SSJ-100 хочет их продать
Interjet остается последним иностранным эксплуатантом SSJ-100 с парком из 22-х самолетов.
Обновлено вчера в 04:58
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны
В Калужской области в своей квартире был убит ветеран Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:47
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Обновлено в 13:02
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Политика
Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости
Обновлено в 12:42
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Баскетбол
Сборная США объявила состав на ЧМ в Китае
Стал известен окончательный состав сборной США на предстоящий чемпионат мира в Китае.
Обновлено в 12:07
Хоккей
Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию Евгения Кузнецова на четыре года.
Обновлено в 08:22
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Стефания Маликова подчеркнула фигуру облегающим нарядом
Облегающий наряд подчеркнул стройные формы Стеши.
Обновлено в 06:27
Наука
Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей
Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей
«Локомотив» победил «Автомобилист» на Кубке ЛЖД
Обновлено в 12:18
Футбол
«Осасуна» и «Эйбар» сыграли вничью
Встреча завершилась со счетом 0:0. «Эйбар» набрал свои первые очки в сезоне, а у «Осасуны» теперь их 4. В следующем туре «Осасуна» примет «Барселону» (31 августа), а «Эйбар» в гостях сыграет с «Атлетико» (1 сентября).
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Великобритания направила в Ормузский пролив эсминец Defender для сопровождения торговых судов.
Обновлено в 12:02
Политика
Шойгу передал Молдавии боевые знамена и документы времен войны
Министр обороны России Сергей Шойгу, прибывший в Кишинев на празднование 75-летия освобождения страны от фашистских захватчиков, передал молдавскому президенту Игорю Додону недавно рассекреченные подлинные документы времен войны.
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321
Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Политика
Кличко высказался об особом статусе Севастополя
Севастополь, равно как и Киев, обладает «особым статусом» на Украине.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Росгвардейцев захотели лишить анонимности
Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер.
Обновлено в 09:31