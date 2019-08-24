Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил достижение российского форварда Павла Погребняка в английской премьер-лиге. Гол Пукки в ворота «Челси» в рамках 3-го тура АПЛ на 30-й минуте встречи стал для финского нападающего уже пятым в текущем сезоне.

Фигурное катание Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.

Шоу-бизнес Безруков показал девятимесячного сына Актер поделился радостной новостью со своими подписчиками: его младшему сыну исполнилось девять месяцев.

Общество Большинство регионов России сорвали майские указы по зарплатам В России всего четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по региону.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.

Армия и оружие «Эра» начала разработку оружия на новых физических принципах Разработку оружия на новых физических принципах начали специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе, передает "Россия 24".

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Политика Эксперт рассказал о вреде электронных сигарет Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, которые могут привести к преждевременной смерти, летальный исход в США из-за курения электронных средств доставки никотина (ЭСДН) доказывает, что электронные сигареты необходимо регулировать как можно более строго, считает член координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ Виктор Зыков.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Гаджеты Huawei Mate 30 показали со всех ракурсов На сайте Slashleaks появились «живые» фотографии, на которых показан экран смартфона Huawei Mate 30, причем не только с фронтальной части, но и обратной стороны.

Футбол Глушенков не перейдет в «Верону» Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».

Происшествия Демонтаж аварийно севшего в Подмосковье A321 завершился Демонтаж самолета Аirbus A321 "Уральских авиалиний", который 15 августа совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье, завершился.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Политика Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.

Экономика США оштрафовали Deutsche Bank за причастность к коррупционной схеме Соединённые Штаты оштрафовали немецкое кредитно-финансовое учреждение Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.

Общество Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.

Энергетика Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова рассказала о последних жалобах Анастасии Заворотнюк Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании.

Происшествия В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.

Политика Яковенко покинул пост посла России в Британии «24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Общество Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.