Футбол
Пукки повторил достижение Погребняка в АПЛМатч ТВ 08:31
Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил достижение российского форварда Павла Погребняка в английской премьер-лиге. Гол Пукки в ворота «Челси» в рамках 3-го тура АПЛ на 30-й минуте встречи стал для финского нападающего уже пятым в текущем сезоне.
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В России всего четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по региону.
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На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
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Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».
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Демонтаж аварийно севшего в Подмосковье A321 завершился
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Обновлено в 09:50
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии
По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.
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Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
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Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank за причастность к коррупционной схеме
Соединённые Штаты оштрафовали немецкое кредитно-финансовое учреждение Deutsche Bank на 16,2 миллиона долларов за нарушение американского закона о коррупции за рубежом.
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«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде
Обновлено в 09:49
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
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В Москве стартовала ежегодная акция «Ночь кино»
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Политика
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Обновлено в 08:32
Общество
Кадыров попросил возвести после своей смерти мечеть
Вначале планировалось, что мечеть назовут в честь чеченского лидера, но по завершении строительства Кадыров объяснил, почему название изменили.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы.
Обновлено в 01:51