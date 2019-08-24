Футбол
Пукки повторил достижение Погребняка в АПЛSportbox.RU 08:31
Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил достижение российского форварда Павла Погребняка в английской премьер-лиге. Гол Пукки в ворота «Челси» в рамках 3-го тура АПЛ на 30-й минуте встречи стал для финского нападающего уже пятым в текущем сезоне.
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Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова
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Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
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Армия и оружие
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Общество
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Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
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