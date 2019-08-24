Футбол
Пукки повторил достижение Погребняка в АПЛМатч ТВ 08:31
Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил достижение российского форварда Павла Погребняка в английской премьер-лиге. Гол Пукки в ворота «Челси» в рамках 3-го тура АПЛ на 30-й минуте встречи стал для финского нападающего уже пятым в текущем сезоне.
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