Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил достижение российского форварда Павла Погребняка в английской премьер-лиге. Гол Пукки в ворота «Челси» в рамках 3-го тура АПЛ на 30-й минуте встречи стал для финского нападающего уже пятым в текущем сезоне.

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ "Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Армия и оружие Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Культура Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.

Происшествия В Уфе слепую девушку не пустили в автобус с собакой-поводырём Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».

Здоровье Онищенко назвал основные причины ожирения россиян Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Культура В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой В Москве состоялась церемония прощания со звездой отечественного кино Александрой Назаровой, которой не стало в 79-летнем возрасте еще 20 августа.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала младшую дочь Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.

Общество В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.

Политика Порошенко отсутствовал на праздновании Дня независимости Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

Политика Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.

Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

Футбол Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику» В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Происшествия Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7 Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице.

Политика Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в вопросах вступления в НАТО власти страны должны действовать, учитывая интересы соседей.

Происшествия Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321 Завершился демонтаж самолета «Уральских авиалиний» Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Политика The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским Британская газета The Guardian опубликовала на своем сайте лучшие, по мнению издания, фотографии из разных уголков мира, отражающие картину дня 22 августа, разместив, в том числе, снимок с проходящего в Крыму форума "Таврида-Арт" и снабдив ее подписью "Крым, Россия".

Армия и оружие В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата» В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин.