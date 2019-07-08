Футбол

Пуйоль высказался о переходе Неймара в «Барселону»Евро-футбол.ру 17:05

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мыслями по-поводу возможного перехода нападающего Неймара в стан "сине-гранатовых".
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Пуйоль высказался о переходе Неймара в «Барселону»

Евро-футбол.ру17:05

Пуйоль: «„Барселоне“ не надо слишком много внимания уделять прошлому Неймара»

Sport24.ru14:04

Пуйоль о о возможном возвращении Неймара в «Барселону» : « Не нужно думать о том, что было пару лет назад»

Sports.ru15:41

Карлес Пуйоль: «„Барселоне“ не надо уделять много внимания прошлому Неймара»

Матч ТВ15:23

Карлес Пуйоль: «„Барселоне“ не надо уделять много внимания прошлому Неймара»

Sportbox.RU15:23

Пуйоль: «Барселоне» не стоит думать об уходе Неймара несколько лет назад

Чемпионат15:18
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