Футбол
Пуйоль высказался о переходе Неймара в «Барселону»Евро-футбол.ру 17:05
Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мыслями по-поводу возможного перехода нападающего Неймара в стан "сине-гранатовых".
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
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