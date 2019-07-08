Футбол

Пуйоль высказался о переходе Неймара в «Барселону»Евро-футбол.ру вчера в 17:05

Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мыслями по-поводу возможного перехода нападающего Неймара в стан "сине-гранатовых".
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Ветеран «Барсы» против покупки Неймара. И вот почему

Спорт-Экспресс02:07

Пуйоль о о возможном возвращении Неймара в «Барселону» : « Не нужно думать о том, что было пару лет назад»

Sports.ruвчера в 15:41

Пуйоль: «„Барселоне“ не надо слишком много внимания уделять прошлому Неймара»

Sport24.ruвчера в 14:04

Пуйоль высказался о переходе Неймара в «Барселону»

Евро-футбол.рувчера в 17:05

Карлес Пуйоль: «„Барселоне“ не надо уделять много внимания прошлому Неймара»

Матч ТВвчера в 15:23

Карлес Пуйоль: «„Барселоне“ не надо уделять много внимания прошлому Неймара»

Sportbox.RUвчера в 15:23

Пуйоль: «Барселоне» не стоит думать об уходе Неймара несколько лет назад

Чемпионатвчера в 15:18
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В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8

В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Футбол

«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон

«Краснодар» сегодня, 9 июля, вместе с компанией Puma представил форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Финансы

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено вчера в 03:21
Политика

В Кремле ответили на обращение Зеленского к Путину

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину, в котором предлагается обсудить ситуацию в на Донбассе в новом формате.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Собчак отреагировала на оскорбления Путина грузинским журналистом

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Экономика

Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.
Обновлено вчера в 03:06
Происшествия

Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии

В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Политика

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт уходит из Совета федерации

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля, сообщил «РИА Новости» зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов.
Обновлено в 03:08
Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.
Обновлено в 01:13
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Челябинская и Свердловская области объединятся в кластер с Башкирией

Предполагается, что Башкирия «принесет» в кластер свои месторождения уникального кварцевого песка, а Челябинская и Свердловская области –имеющиеся высокие технологии.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области

Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Экономика

Сбербанк запустил маркетплейс по размену монет для ретейла и банков

Сбербанк запустил в пилотном режиме b2b-площадку на платформе SberB2B по размену монет для ретейла и других банков.
Обновлено в 02:03
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
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В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека

Обновлено в 03:06
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Составлен рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России

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Диетолог посоветовала россиянам реже кормить детей сосисками

Маленьких детей не стоит кормить сосисками каждый день, также из их рациона стоит исключить соленое, копченое и жареное.
Обновлено в 01:59
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Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ

Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
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В Петербурге обнаружили склад со 168 тоннами поддельного алкоголя

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Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
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В Тбилиси проходят акции протеста

Обновлено вчера в 15:38
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Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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Опубликован трейлер операции «Апокалипсис Z» для Black Ops 4

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Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
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Карлес Пуйоль
Испанский футболист
Испанский футболист, выступал главным образом на позиции центрального защитника, он также мог играть на обоих флангах, в основном, на правом, и считался одним из лучших защитников своего поколения. Всю карьеру провёл в испанском клубе «Барселона», был капитаном команды с 2004 по 2014 год, сыграл в её составе 593 матча и забил 18 мячей.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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