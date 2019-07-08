Пуйоль высказался о переходе Неймара в «Барселону»

Гаджеты В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8 В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Экономика Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.

Футбол «Краснодар» презентовал форму на следующий сезон «Краснодар» сегодня, 9 июля, вместе с компанией Puma представил форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне.

Финансы Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

Политика В Кремле ответили на обращение Зеленского к Путину Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину, в котором предлагается обсудить ситуацию в на Донбассе в новом формате.

Политика Собчак отреагировала на оскорбления Путина грузинским журналистом Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.

Экономика Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.

Происшествия Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Политика Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт уходит из Совета федерации Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий с 10 июля, сообщил «РИА Новости» зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов.

Общество Роскачество проверило бургеры на антибиотики Эксперты Российской системы качества проверили бургеры на калорийность и содержание антибиотиков.

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Политика Челябинская и Свердловская области объединятся в кластер с Башкирией Предполагается, что Башкирия «принесет» в кластер свои месторождения уникального кварцевого песка, а Челябинская и Свердловская области –имеющиеся высокие технологии.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.

Экономика Сбербанк запустил маркетплейс по размену монет для ретейла и банков Сбербанк запустил в пилотном режиме b2b-площадку на платформе SberB2B по размену монет для ретейла и других банков.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Здоровье Диетолог посоветовала россиянам реже кормить детей сосисками Маленьких детей не стоит кормить сосисками каждый день, также из их рациона стоит исключить соленое, копченое и жареное.

Политика Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.

Происшествия 66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.