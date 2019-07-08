Футбол
Пуйоль высказался о переходе Неймара в «Барселону»Евро-футбол.ру вчера в 17:05
Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мыслями по-поводу возможного перехода нападающего Неймара в стан "сине-гранатовых".
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Пуйоль: «„Барселоне“ не надо слишком много внимания уделять прошлому Неймара»
Sport24.ruвчера в 14:04
Карлес Пуйоль: «„Барселоне“ не надо уделять много внимания прошлому Неймара»
Sportbox.RUвчера в 15:23
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Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
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Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
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Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт уходит из Совета федерации
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Роскачество проверило бургеры на антибиотики
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Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
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В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области
Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
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Сбербанк запустил маркетплейс по размену монет для ретейла и банков
Сбербанк запустил в пилотном режиме b2b-площадку на платформе SberB2B по размену монет для ретейла и других банков.
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Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
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Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
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Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
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