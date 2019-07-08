Футбол
Пуйоль высказался о переходе Неймара в «Барселону»Евро-футбол.ру вчера в 17:05
Бывший защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мыслями по-поводу возможного перехода нападающего Неймара в стан "сине-гранатовых".
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Карлес Пуйоль: «„Барселоне“ не надо уделять много внимания прошлому Неймара»
Sportbox.RUвчера в 15:23
Пуйоль: «„Барселоне“ не надо слишком много внимания уделять прошлому Неймара»
Sport24.ruвчера в 14:04
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