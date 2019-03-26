Футбол
Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в миреЕвро-футбол.ру вчера в 13:41
Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве. Херард - феномен и мой хороший друг.
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Карлес Пуйоль: Пике – лучший защитник мира, он выполняет ключевую роль в «Барселоне»
Советский спортвчера в 14:02
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
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Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
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Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
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Текслер пообщался с жильцами рухнувшего в Магнитогорске здания
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20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.
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Армия и оружие
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Летчики Южного военного округа отработали дозаправку в воздухе в ночное и дневное время, сообщает телеканал "РЕН ТВ".
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Нефть выросла на фоне нового отключения электричества в Венесуэле
Главный экспортный нефтяной порт Венесуэлы и четыре НПЗ не смогли восстановить работу после массового отключения электроэнергии в понедельник — второго за месяц.
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Астероиды и водород: найдена формула жизни на Марсе
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Диагностическая лаборатория Волгограда получила новое оборудование
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