Футбол
Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в миреЕвро-футбол.ру 13:41
Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве. Херард - феномен и мой хороший друг.
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Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено в 17:00
Кино
В Грузии умер актёр Нодар Мгалоблишвили
В Тбилиси в возрасте 87 лет скончался грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Футбол
«Барселона» отказалась от покупки Гризманна
Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:41
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено в 14:24
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты
Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:27
Космос
Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году
Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Политика
«Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию
Руководители движения «Открытая Россия» подали в министерство юстиции документы на регистрацию одноименной российской общественной организации, сообщил «Новой» его председатель Андрей Пивоваров.
Обновлено в 08:54
Политика
Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства.
Обновлено в 16:38
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Политика
Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit
В заявлении отмечается, что правительство намерено и дальше продвигать достигнутое соглашение по условиям выхода из ЕС в парламенте, чтобы обеспечить Brexit.
Обновлено в 19:53
Транспорт
Полторы сотни спецмашин расчищают Южно-Сахалинск от снега
Обновлено в 20:16
Энергетика
Заморозки до –20: кабмин и нефтяники остудили цены на бензин в опте
Да еще раз Правительство и нефтяные компании на совещании во вторник договорились продлить до конца II квартала соглашение о заморозке цен на внутреннем рынке на бензин и дизтопливо, сообщил Дмитрий Козак.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой
Певицу Юлию Началову заказывали на корпоративы только для того, чтобы полюбоваться ею, сообщил звездный промоутер Сергей Лавров.
Обновлено в 04:33
Хоккей
Овечкин в Белом доме встретился с Трампом
В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины
Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.
Обновлено в 17:10
Футбол
Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»
28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено в 13:38
Футбол
Евсеев покинул «СКА-Хабаровск» и возглавит «Уфу»
Обновлено в 07:35
Политика
Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине
Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
Обновлено в 16:52
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09