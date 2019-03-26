Футбол

Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в миреЕвро-футбол.ру 13:41

Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве. Херард - феномен и мой хороший друг.
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Пуйоль: Пике — лучший защитник в мире

Чемпионат12:58

Карлес Пуйоль: Пике – лучший защитник мира, он выполняет ключевую роль в «Барселоне»

Советский спорт14:02

Пуйоль: «Пике - лучший защитник в мире»

Soccer.ru13:28

Карлес Пуйоль: «Пике – лучший защитник мира»

Sports.ru17:24

Карлес Пуйоль: «Пике — лучший центральный защитник в мире»

Матч ТВ12:56

Карлес Пуйоль: «Пике — лучший центральный защитник в мире»

Sportbox.RU12:56

Пуйоль: «Пике лучше меня, и он лучший центральный защитник в мире»

Sport24.ru12:47
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Овечкин в Белом доме встретился с Трампом

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
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Испанский футболист
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