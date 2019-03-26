Футбол

Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в миреЕвро-футбол.ру вчера в 13:41

Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве. Херард - феномен и мой хороший друг.
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Пуйоль: Пике — лучший защитник в мире

Чемпионатвчера в 12:58

Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире

Евро-футбол.рувчера в 13:41

Пуйоль: «Пике - лучший защитник в мире»

Soccer.ruвчера в 13:28

Карлес Пуйоль: Пике – лучший защитник мира, он выполняет ключевую роль в «Барселоне»

Советский спортвчера в 14:02

Карлес Пуйоль: «Пике — лучший центральный защитник в мире»

Матч ТВвчера в 12:56

Карлес Пуйоль: «Пике — лучший центральный защитник в мире»

Sportbox.RUвчера в 12:56

Пуйоль: «Пике лучше меня, и он лучший центральный защитник в мире»

Sport24.ruвчера в 12:47
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Официальный представитель российского Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что один из фигурантов дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова в настоящий момент находится за границей.
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Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
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Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
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В первые дни апреля погода в столичном регионе будет пасмурной и дождливой, считают синоптики.
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Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
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В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер

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Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon

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Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
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Карлес Пуйоль
Испанский футболист
Испанский футболист, выступал главным образом на позиции центрального защитника, он также мог играть на обоих флангах, в основном, на правом, и считался одним из лучших защитников своего поколения. Всю карьеру провёл в испанском клубе «Барселона», был капитаном каталонцев с 2004 по 2014 год, сыграл за них 593 матча и забил 18 мячей.
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Жерар Пике
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона». Бывший игрок национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.
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