Футбол
Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в миреЕвро-футбол.ру вчера в 13:41
Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве. Херард - феномен и мой хороший друг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Карлес Пуйоль: Пике – лучший защитник мира, он выполняет ключевую роль в «Барселоне»
Советский спортвчера в 14:02
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Происшествия
СК заявил о скрывшемся за границей фигуранте дела Абызова
Официальный представитель российского Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила, что один из фигурантов дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова в настоящий момент находится за границей.
Обновлено в 06:19
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Теннис
Баутиста-Агут обыграл Джоковича в Майами
Серб Новак Джокович потерпел поражение от испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертом круге турнира в Майами.
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Поселок Мурино официально стал городом
Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Экс-жена Кержакова требует наказания для футболиста
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что не понимает, почему Александр Кокорин и Павел Мамаев уже полгода находятся в заключении, тогда как её экс-супруг не понёс никакой ответственности.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Гаджеты
В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode
Источники добавляют, что в режиме Dark Mode в WhatsApp для Android фон становится не полностью черным, как на iOS, а очень темным.
Обновлено в 02:00
Общество
Синоптики рассказали москвичам о погоде в начале апреля
В первые дни апреля погода в столичном регионе будет пасмурной и дождливой, считают синоптики.
Обновлено в 05:22
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Минобороны: трое российских военных погибли в Сирии
В конце февраля военнослужащие возвращались после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор, попали в засаду боевиков и пропали без вести, рассказали в ведомстве.
Обновлено в 04:32
Транспорт
В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы
Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.
Обновлено в 05:15
Единоборства
Дана Уайт: «Нурмагомедов будет защищать титул в сентябре»
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Экономика
НБКИ: количество выданных в феврале потребкредитов снизилось
В феврале было выдано на 6,5% меньше потребительских кредитов, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Авто
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что американский автконцерн Ford решил отказаться от производства в России легковых автомобилей.
Обновлено в 03:37
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 05:34
Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon
Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Экономика
«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами
«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами, сообщила компания.
Обновлено в 06:29
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Баскетбол
«Майами» вывел из обращения номер Криса Боша
Обновлено в 01:26