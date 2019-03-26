Футбол
Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в миреЕвро-футбол.ру 13:41
Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве. Херард - феномен и мой хороший друг.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 15:54, Ашберн
Политика
Путину заранее доложили о деле Абызова
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:19
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Экономика
Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб
Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".
Обновлено в 12:01
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Обновлено в 11:15
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено в 15:27
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Футбол
Павлюченко выступил против натурализации в сборной России
Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко высказался против процесса натурализации иностранных футболистов для национальной команды.
Обновлено в 13:20
Политика
В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО
Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на заявление Макгрегора о завершении карьеры
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал в своем блоге в Twitter на объявление о завершении карьеры ирландским бойцом Конором Макгрегором.
Обновлено в 08:42
Авто
Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей
На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
Обновлено в 05:09
Общество
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
США отказались решать вопросы по спасению беженцев лагеря «Рукбан»
Представители США отказались от участия в координационном совещании по вопросу спасения беженцев, находящихся в лагере «Рукбан», указано в заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии, опубликованном 26 марта.
Обновлено в 10:22
Религия
РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»
Ранее протоиерей и глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил, что Украина, Белоруссия и Россия вымирают.
Обновлено в 13:25
Экономика
Социальные пенсии повысятся с 1 апреля
С 1 апреля будут проиндексированы на 2% пенсии по государственному обеспечению, это в первую очередь социальные пенсии.
Обновлено в 06:01
Игры
Авторы Streets of Rage 4 показали игровой процесс
Обновлено в 12:40
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал международные ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 15:30
Футбол
Федерация футбола Люксембурга опротестует результат матча с Украиной
Президент федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация намерена обжаловать результат домашней встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Украиной (1:2) из-за участия в игре форварда гостей Жуниора Мораеса.
Обновлено в 12:30
Космос
Астероиды и водород: найдена формула жизни на Марсе
Столкновения с астероидами могли бы породить на Марсе элементы, необходимые для возникновения жизни, если бы его атмосфера была насыщена водородом.
Обновлено в 09:02
Культура
Молодежный форум «Таврида» в Крыму начнет работу 11 мая
Обновлено в 13:08
Футбол
В сети появилось фото домашней формы «Ювентуса» в следующем сезоне
Сообщается, что данное творение фирмы Adidas поступит в продажу в мае.
Обновлено в 15:23
Спорт
РФС планирует расследовать возможные домогательства в фарм-клубе ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) планирует провести собственное расследование ситуации с возможными домогательствами со стороны тренеров к футболисткам фарм-клуба женского ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
Обновлено в 10:24
Авто
Ferrari представила уникальную модель трекового суперкара
Ferrari Styling Center совместно с инженерами Ferrari и специалистами в области аэродинамики создали новый уникальный автомобиль P80 / C. Новый Ferrari, изначально был задуман как уникальная интерпретация концепции спортивных и элегантных прототипов 330 P3 / P4 и Dino 206S 60-х годов прошлого столетия.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Обвинение запросило для экс-главы Коми Гайзера 21 год колонии
Прокурор во вторник попросил Замоскворецкий суд Москвы отправить экс-главу Коми Вячеслава Гайзера на 21 год в колонию по обвинению в коррупции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20