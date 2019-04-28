Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьмиLenta.ru 01:49

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
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Пугачева утешила проигравших в «Голосе» детей

Телеканал 360°02:21

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Экспресс газета02:03

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

News.ruвчера в 21:01

Пугачева пригласила в элитный ресторан детей, проигравших дочери Алсу на шоу «Голос»

URA.Ruвчера в 23:35

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу детьми и вручила им по золотому кулону

Телепрограммавчера в 22:15

Алла Пугачёва утешила подарками детей, не победивших в «Голосе»

Bimru.ru00:44

«Звезда от Аллы»: Пугачева лично утешила детей, проигравших дочке Алсу

Комсомольская правдавчера в 18:30
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:58, Ашберн
Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»

Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Наука

Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки

Обновлено в 01:53
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 07:35
Авто

Льготные автокредиты подходят к концу

Кстати, наиболее востребованной у льготных заемщиков оказалась программа "Семейный автомобиль" - на нее, по данным Минпромторга, приходится около 60% автокредитов со скидкой от государства.
Обновлено 26 апреля в 09:17
Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Единоборства

Прогрейс победил Релиха в полуфинале WBSS

Обновлено в 02:15
Финансы

ЦБ допускает понижение ставки в этом году

Совет директоров Центробанка оставил значение ключевой ставки неизменным на уровне 7,75% годовых, однако не исключил вероятности ее понижения во II-III кварталах 2019 года, следует из сообщения пресс-службы Банка России.
Обновлено 26 апреля в 08:14
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Культура

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:11
Происшествия

На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме

Обновлено вчера в 22:45
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об опасности лихорадки Ласса в Нигерии

Обновлено вчера в 23:38
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено вчера в 17:01
Политика

В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол

Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 02:52
Баскетбол

«Денвер» обыграл «Сан-Антонио» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Обновлено в 01:33
Здоровье

Анализы смолян занесут в единую базу

Для реализации проекта запланировано дооснащение лечебных учреждений компьютерной техникой, внедрение новых систем, позволяющих обеспечить информационное взаимодействие между медицинскими учреждениями региона и сформировать общую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, соответствующую требованиям Минздрава России.
Обновлено в 02:32
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Происшествия

На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Культура

Итоги «Голоса» считала петербургская компания

Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Общество

Алла Боголепова о том, как поколение травматиков пожирает своих детей

Родителей жалко, учителей жалко, даже устроивших травлю одноклассников жалко, вон они какие потерянные на похоронах, им теперь с этим жить.
Обновлено в 02:51
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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