Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьмиLenta.ru 01:49

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Политика Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.

Шоу-бизнес Алсу и ее дочь закрыли комментарии на своих страницах в Instagram Алсу и Микелла закрыли комментарии к своим последним публикациям в социальной сети Instagram.

Армия и оружие Украинский дезертир напился и подорвался на собственной мине Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинский военный напился и подорвался на мине, которая была ранее установлена его же сослуживцами.

Происшествия Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Политика Путин обещает упрощенное гражданство РФ для всех украинцев Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам.

Наука Ученые обнаружили самый древний след человека В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.

Общество Пенелопа Крус – испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар» В 2009 году Пенелопа Крус получила «Оскара» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Вики Кристина Барселона» режиссера Вуди Аллена.

Политика Лучший способ помирить Россию и США назвали американские СМИ США и Россия могут заключить временное соглашение, направленное против Китая, чтобы нормализовать отношения между двумя странами.

Происшествия Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита» В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

Наука Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.

Общество Как добавить ценность продукту или услуге Клиенты выбирают продукты, которые имеют для них ценность. Если такая ценность предоставляется, то клиент остается удовлетворенным.

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь Нынешний руководитель Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Лебедя.

Шоу-бизнес Роман с Лавровым, агрессия и конфликт с Бондарчуком: как Элина Быстрицкая нажила себе врагов Элина Быстрицкая прожила яркую и насыщенную жизнь: сыграла несколько запоминающихся ролей, была звездой Малого театра, а последние несколько лет начала петь.

Общество Составлен портрет будущего наследника британского престола Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.

Политика Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.

Религия Путин поздравил православных с Пасхой Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

Музыка Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.

Общество Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.

Общество Французский путешественник пересек Атлантику в бочке Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке.