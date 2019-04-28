Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьмиLenta.ru 01:49
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
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Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу детьми и вручила им по золотому кулону
Телепрограммавчера в 22:15
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