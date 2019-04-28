Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»РИА Новости 12:04

Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дочь Алсу отсутствовала на встрече Аллы Пугачевой и Светланы Лободы с финалистами детского «Голоса»

Bimru.ru12:11

Лобода встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

РИА Новости12:16

Ценные советы и подарки: стали известны подробности встречи Пугачевой с детьми из «Голоса»

Телепрограмма09:37

Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети»

Комсомольская правда09:00

Лобода вслед за Пугачёвой наградила участников «Голоса»

News.ru08:47

Лобода выложила видео встречи Пугачевой с проигравшими детьми из «Голоса»

РБК11:08

Пугачеву обвинили в пиаре на детях, проигравших дочери Алсу в шоу «Голос»

URA.Ru05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»

Обновлено в 08:51
Происшествия

В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе и недосып повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 10:08
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Кино

Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»

Обновлено в 11:28
Политика

В США умер бывший сенатор Лугар

В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар

Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.
Обновлено в 11:21
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Происшествия

На трассе М4 застрелен водитель фуры

На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом

Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Недвижимость

В России увеличилась стоимость съемного жилья

В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Политика

Зеленский ответил на заявления Путина о возможных переговорах

Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина об основных вопросах, которые российский лидер хотел бы обсудить с избранным президентом Украины.
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой

Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в короне и без макияжа

В микроблоге Instagram Полина Гагарина показала фото в короне, которую певица одолжила у своей дочери Мии.
Обновлено в 12:41
Музыка

Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»

Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге

Обновлено в 12:50
Здоровье

Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок

Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено в 04:21
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В доме рэпера Гуфа случился пожар

Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Кино

Мировые сборы финала «Мстителей» составили $1,2 млрд

Последняя часть супергеройского фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на дистрибутора Walt Disney Co. В США и Канаде — крупнейшем кинорынке — цифра составила $350 млн.
Обновлено в 13:23
Происшествия

В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу

Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Разработчик показал видео полета самолета МС-21

Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами

Две недели назад Алла Пугачева начала грандиозно отмечать свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:23
Происшествия

На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Общество

Морской музей Шотландии перестал обозначать корабли местоимениями женского рода

В Морском музее Шотландии начали обозначать корабли местоимением «оно» вопреки многовековой британской традиции говорить о судах в женском роде.
Обновлено в 10:42
Авто

5 брендов переписали цены на свои автомобили в России

Кроссовер в зависимости от комплектации прибавил в цене 142 – 159 тыс. рублей, а фастбэк Panamera стал дороже на 69 – 107 тыс. рублей.
Обновлено в 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное