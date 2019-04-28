Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»РИА Новости 12:04
Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Интернет-пользователи бурно отреагировали на результаты финального голосования.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос»
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Подмосковье произошёл пожар на площади 700 квадратных метров
В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар в сараях на площади 700 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе и недосып повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 10:08
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Кино
Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Обновлено в 11:28
Политика
В США умер бывший сенатор Лугар
В США на 88-м году жизни скончался экс-мэр Индианаполиса, бывший сенатор Ричард Лугар.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар
Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.
Обновлено в 11:21
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Происшествия
На трассе М4 застрелен водитель фуры
На трассе М4 "Дон" в Ростовской области найден мертвым водитель фуры. По данным правоохранительных органов, его застрелили.
Обновлено в 12:19
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Политика
Зеленский ответил на заявления Путина о возможных переговорах
Владимир Зеленский прокомментировал заявления Владимира Путина об основных вопросах, которые российский лидер хотел бы обсудить с избранным президентом Украины.
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в короне и без макияжа
В микроблоге Instagram Полина Гагарина показала фото в короне, которую певица одолжила у своей дочери Мии.
Обновлено в 12:41
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
Обновлено в 12:50
Здоровье
Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок
Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено в 04:21
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В доме рэпера Гуфа случился пожар
Жилище соседа 39-летнего артиста полностью сгорело. По слухам, пожар начался из-за невнимательности знакомого Гуфа.
Обновлено в 09:46
Кино
Мировые сборы финала «Мстителей» составили $1,2 млрд
Последняя часть супергеройского фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на дистрибутора Walt Disney Co. В США и Канаде — крупнейшем кинорынке — цифра составила $350 млн.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Орле машина въехала в зрителей во время автошоу
Легковой автомобиль въехал в зрителей во время автошоу в Орле, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами
Две недели назад Алла Пугачева начала грандиозно отмечать свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:23
Происшествия
На трассе в Германии столкнулись более 50 машин
На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Общество
Морской музей Шотландии перестал обозначать корабли местоимениями женского рода
В Морском музее Шотландии начали обозначать корабли местоимением «оно» вопреки многовековой британской традиции говорить о судах в женском роде.
Обновлено в 10:42
Авто
5 брендов переписали цены на свои автомобили в России
Кроссовер в зависимости от комплектации прибавил в цене 142 – 159 тыс. рублей, а фастбэк Panamera стал дороже на 69 – 107 тыс. рублей.
Обновлено в 11:51