Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»Газета.Ru 05:13
Как отмечается, исполнительница позвала участников песенного конкурса в элитный ресторан. Причем, как уточняет источник, именно в этом заведении Пугачева недавно отмечала свой день рождения. Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Футбол
«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ
"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:32
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено 26 апреля в 10:53
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
25 апреля Минюст РФ зарегистрировал несколько приказов Минздрава о новом порядке прохождения профосмотров и диспансеризации, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено 26 апреля в 08:06
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Авто
Опубликован список самых недолговечных автомобилей
Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Показаны кадры «ловли» БПЛА «Орлан-10» фрегатом ВМФ РФ
Речь идёт о фрегате ВМФ РФ «Адмирал Эссен». Именно с его борта осуществлялся «отлов» БПЛА «Орлан-10».
Обновлено в 07:05
Здоровье
Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области
Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Происшествия
На трассе в ЯНАО девушку убила отлетевшая в машину глыба льда
В ЯНАО выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Салехард - Лабытнанги, где отлетевший из-под колес грузовика кусок льда пробил лобовое стекло встречной легковушки.
Обновлено в 06:20
Путешествия
Российских туристов не выпускают из аэропорта Гуанчжоу
Обновлено в 06:00
Культура
Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Общество
Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая
Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под другим именем
В последнем браке с Александром Благонравовым Ирина сменила фамилию. Так актрису и похоронили не Цывиной, а Благонравовой.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Армия и оружие
Американские СМИ назвали Су-35 лучшим истребителем за исключением F-22
В информационном агентстве The National Interest, издаваемом в США, отметили, что Су-35 лучше любого западного истребителя за исключением самолета 5-го поколения F-22.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25