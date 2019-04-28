Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»Газета.Ru 05:13

Как отмечается, исполнительница позвала участников песенного конкурса в элитный ресторан. Причем, как уточняет источник, именно в этом заведении Пугачева недавно отмечала свой день рождения. Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Появилось фото встречи Пугачевой с финалистами детского «Голоса»

Комсомольская правда05:30

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми, пишут СМИ

РИА Новости03:37

Пугачеву обвинили в пиаре на детях, проигравших дочери Алсу в шоу «Голос»

URA.Ru05:35

Пугачева одарила проигравших в «Голосе» детей

Дни.ру07:16

Алла Пугачева лично вручила проигравшим в финале шоу «Голос. Дети» свою премию «Золотая звезда»

Вокруг ТВ03:43

Лобода пришла вместе с Пугачевой в ресторан и вручила свою премию проигравшим в «Голосе» детям

Телепрограмма06:15

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

News.ruвчера в 21:01
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Футбол

«Уфа» разгромила «Урал» в матче РПЛ

"Уфа" с разгромным счетом обыграла "Урал" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:28
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Футбол

«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:32
Политика

«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено 26 апреля в 10:53
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 12:20
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

25 апреля Минюст РФ зарегистрировал несколько приказов Минздрава о новом порядке прохождения профосмотров и диспансеризации, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено 26 апреля в 08:06
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Авто

Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Авто

Опубликован список самых недолговечных автомобилей

Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Показаны кадры «ловли» БПЛА «Орлан-10» фрегатом ВМФ РФ

Речь идёт о фрегате ВМФ РФ «Адмирал Эссен». Именно с его борта осуществлялся «отлов» БПЛА «Орлан-10».
Обновлено в 07:05
Здоровье

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде

Обновлено вчера в 21:37
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области

Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Политика

Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Происшествия

На трассе в ЯНАО девушку убила отлетевшая в машину глыба льда

В ЯНАО выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе Салехард - Лабытнанги, где отлетевший из-под колес грузовика кусок льда пробил лобовое стекло встречной легковушки.
Обновлено в 06:20
Путешествия

Российских туристов не выпускают из аэропорта Гуанчжоу

Обновлено в 06:00
Культура

Назарбаев и Джеки Чан обсудили совместные кинопроекты

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и китайский актер Джеки Чан обсудили возможные совместные проекты в киноиндустрии в ходе встречи в Пекине.
Обновлено в 01:56
Общество

Апелляционный суд Кувейта вынесет решение по делу россиянки пятого мая

Апелляционный суд Кувейта на заседании в воскресенье отложил вынесение приговора россиянке Марии Лазаревой до 5 мая, сообщил РИА Новости по телефону советник главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров, который присутствовал на слушаниях в суде.
Обновлено в 05:36
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронили под другим именем

В последнем браке с Александром Благонравовым Ирина сменила фамилию. Так актрису и похоронили не Цывиной, а Благонравовой.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Космос

Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Армия и оружие

Американские СМИ назвали Су-35 лучшим истребителем за исключением F-22

В информационном агентстве The National Interest, издаваемом в США, отметили, что Су-35 лучше любого западного истребителя за исключением самолета 5-го поколения F-22.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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