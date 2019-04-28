Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»Газета.Ru 05:13
Как отмечается, исполнительница позвала участников песенного конкурса в элитный ресторан. Причем, как уточняет источник, именно в этом заведении Пугачева недавно отмечала свой день рождения. Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу детьми и вручила им по золотому кулону
Телепрограммавчера в 22:15
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