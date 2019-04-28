Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»Газета.Ru 05:13

Как отмечается, исполнительница позвала участников песенного конкурса в элитный ресторан. Причем, как уточняет источник, именно в этом заведении Пугачева недавно отмечала свой день рождения. Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Появилось фото встречи Пугачевой с финалистами детского «Голоса»

Комсомольская правда05:30

Пугачеву обвинили в пиаре на детях, проигравших дочери Алсу в шоу «Голос»

URA.Ru05:35

Пугачёва подарила кулоны проигравшим дочери Алсу детям

News.ruвчера в 21:01

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми, пишут СМИ

РИА Новости03:37

Алла Пугачёва утешила подарками детей, не победивших в «Голосе»

Bimru.ru00:44

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу детьми и вручила им по золотому кулону

Телепрограммавчера в 22:15

Алла Пугачева лично вручила проигравшим в финале шоу «Голос. Дети» свою премию «Золотая звезда»

Вокруг ТВ03:43
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
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Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье

В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 в Москве.
Обновлено в 04:47
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Отца и братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили

Отца и двух братьев возможного организатора взрывов на Шри-Ланке убили в ходе перестрелки на востоке страны.
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Происшествия

Группа россиян застряла в аэропорту Гуанчжоу на пути в Москву

Группа российских граждан, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через Китай, в воскресенье застряла в международном аэропорту города Гуанчжоу южной провинции Гуандун, сообщил РИА Новости атташе генконсульства Григорий Колышкин.
Обновлено в 05:49
Музыка

Дочь Алсу стала победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети»

Десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы выиграла в финале шестого сезона музыкального проекта.
Обновлено 26 апреля в 17:41
Культура

Назарбаев и Джеки Чан обсудили возможные совместные кинопроекты

Джеки Чан в свою очередь рассказал о своих творческих планах, а также поделился видением реализации совместных проектов в киноиндустрии.
Обновлено в 02:41
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
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Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани

Обновлено в 04:13
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Дана Борисова оценила ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети»

По словам Борисовой, участие дочери Алсу в конкурсе стало неким вызовом.
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Собянин пообещал утроить число мест в детсадах Новой Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал через три года утроить количество мест в детских садах Новой Москвы по сравнению с 2012 годом.
Обновлено в 03:00
Политика

Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Религия

Путин поздравил россиян с Пасхой

Владимир Путин поздравил с Пасхой всех христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение, передает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 02:23
Политика

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Как отметил, выражая соболезнования, нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов, тот период был непростым для республики, но Лебедь - кадровый военный и профессиональный политик - проявил себя как искренний и интеллектуальный человек.
Обновлено вчера в 13:19
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Иран рассматривает возможность выхода из ДНЯО

Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как один из вариантов ответа на ужесточение санкционной политики Соединённых Штатов.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного образца лайнера МС-21-300

Авиастроительная корпорация "Иркут" опубликовала кадры полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне

В Солнечногорском районе Московской области произошёл пожар на площади 824 кв. м на территории промышленной зоны.
Обновлено в 04:19
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Обновлено в 05:14
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Хлоя Морец сыграет в фильме про Тома и Джерри

Обновлено в 01:26
Авто

Автоэксперты назвали тройку лучших хетчбэков 2019 года

Рейтинг лучших хетчбэков гольф-класса 2019 года составили автоэксперты.
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Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
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Число погибших из-за вируса Эболы в ДРК с лета превысило 900 человек

Свыше 900 человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
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Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате

Завершающая часть супергеройской серии фильмов от Marvel "Мстители: Финал" в первые дни проката собрала по всему миру 644 миллиона долларов и побила рекорд, установленный предыдущей частью киносаги.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Премьер Израиля осудил атаку на синагогу в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападение на синагогу в США и пообещал скоро созвать специальное совещание в связи с участившимися антисемитскими атаками по всему миру, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:49
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Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок

После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
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15 машин, которые в Россию не везут (а жаль...)

Обновлено вчера в 23:00
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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