Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»Газета.Ru 05:13

Как отмечается, исполнительница позвала участников песенного конкурса в элитный ресторан. Причем, как уточняет источник, именно в этом заведении Пугачева недавно отмечала свой день рождения. Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Лобода поблагодарила Пугачеву за прием для детей со скандального «Голоса»

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Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети»

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Алла Пугачева лично вручила проигравшим в финале шоу «Голос. Дети» свою премию «Золотая звезда»

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РИА Новости03:37
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
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Клиенты обвиняют компанию в дезинформации Рейс Москва – Париж авиакомпании "Уральские авиалинии" обернулся масштабным конфликтом, который уже в ближайшее время может перейти в судебную плоскость.
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Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
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Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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