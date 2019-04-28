Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»Газета.Ru 05:13

Как отмечается, исполнительница позвала участников песенного конкурса в элитный ресторан. Причем, как уточняет источник, именно в этом заведении Пугачева недавно отмечала свой день рождения. Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
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Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

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Пугачеву обвинили в пиаре на детях, проигравших дочери Алсу в шоу «Голос»

URA.Ru05:35

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Комсомольская правда09:00

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News.ru08:47

Ценные советы и подарки: стали известны подробности встречи Пугачевой с детьми из «Голоса»

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Лобода выложила видео встречи Пугачевой с проигравшими детьми из «Голоса»

РБК11:08
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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