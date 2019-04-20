Шоу-бизнес
Киркоров подарил Пугачевой подвеску за 80 млн рублейФАН 08:02
По данным KP.ru, устроенный на Рублевке банкет обошелся Пугачевой в миллион рублей. Отмечается, что эстрадный исполнитель Филипп Киркоров раскошелился на подарок экс-супруге. Подвеска «Арлекин», по подсчетам ювелиров, обошлась музыканту в 80 миллионов рублей.
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«Дорогая женщина»: Алла Пугачева блеснула на юбилее украшением за 80 миллионов рублей
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