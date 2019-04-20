Киркоров подарил Пугачевой подвеску за 80 млн рублейФАН 08:02

По данным KP.ru, устроенный на Рублевке банкет обошелся Пугачевой в миллион рублей. Отмечается, что эстрадный исполнитель Филипп Киркоров раскошелился на подарок экс-супруге. Подвеска «Арлекин», по подсчетам ювелиров, обошлась музыканту в 80 миллионов рублей.

Политика В штаб Зеленского пришла полиция В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.

Политика В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".

Экономика Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.

Спорт Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Космос Роскосмос представил «музыку звезд» Как пояснили в госкорпорации, пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды сверхвысокой плотности, которые имеют период вращения и определенную модуляцию излучения, приходящего к Земле.

Здоровье В России каждая третья женщина имеет ожирение Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».

Хоккей Андрей Свечников: «Овечкин позвонил мне после игры и извинился» Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин извинился перед ним после драки в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Политика Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

Политика Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путешествия Чешских путешественников приятно удивила поездка в Россию Зарубежные путешественники рассказали о своей поездке в статье для издания iDNES, в которой развеяли классические стереотипы о РФ.

Общество Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова Экс-телеведущая телестройки «Дом-2» Ксения Собчак опровергла свои же заявления о том, что российский продюсер, комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков развелся с женой.

Шоу-бизнес Наталья Подольская опубликовала фото без макияжа Известная певица Наталья Подольская опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию, на которой она позирует без макияжа.

Шоу-бизнес Вслед за Волочковой Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани. Ничего неприличного – артист в плавках скромно позирует на полке.

Происшествия Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.

Энергетика Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.