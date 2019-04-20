Шоу-бизнес

Киркоров подарил Пугачевой подвеску за 80 млн рублейФАН 08:02

По данным KP.ru, устроенный на Рублевке банкет обошелся Пугачевой в миллион рублей. Отмечается, что эстрадный исполнитель Филипп Киркоров раскошелился на подарок экс-супруге. Подвеска «Арлекин», по подсчетам ювелиров, обошлась музыканту в 80 миллионов рублей.
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Как пояснили в госкорпорации, пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды сверхвысокой плотности, которые имеют период вращения и определенную модуляцию излучения, приходящего к Земле.
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В России каждая третья женщина имеет ожирение

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Андрей Свечников: «Овечкин позвонил мне после игры и извинился»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин извинился перед ним после драки в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
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Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

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Шоу-бизнес

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Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
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