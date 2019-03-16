Пугачева прокомментировала смерть Юлии НачаловойiReactor 16:36

Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка.

Российская эстрадная певица Алла Пугачева написала, что Юлия Началова была бесконечно талантлива. Смерть 38-летней Юлии Началовой прокомментировала эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева. Она опубликовала трогательное сообщение на своей странице в социальной сети Instagram.

Происшествия В Индонезии из-за наводнений погибли 42 человека В январе из-за сильных дождей, которые привели к наводнению, на индонезийском острове Сулавеси погибли 68 человек.

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