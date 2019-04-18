Пугачева попросила зрителей «искупать её в аплодисментах»OAnews 02:40

В честь данного события Примадонна дала концерт в Кремле после отсутствия на сцене в течение 10 лет, попросив зрителей "искупать её в аплодисментах". Певица созналась, что сильно скучала по встрече со зрителями и теперь получает удовольствие от своего концерта.

Пугачева попросила зрителей «искупать её в аплодисментах»

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