Шоу-бизнес
Пугачева попросила зрителей «искупать её в аплодисментах»OAnews 02:40
В честь данного события Примадонна дала концерт в Кремле после отсутствия на сцене в течение 10 лет, попросив зрителей "искупать её в аплодисментах". Певица созналась, что сильно скучала по встрече со зрителями и теперь получает удовольствие от своего концерта.
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Шоу-бизнес
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