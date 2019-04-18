Шоу-бизнес

Пугачева попросила зрителей «искупать её в аплодисментах»OAnews 02:40

В честь данного события Примадонна дала концерт в Кремле после отсутствия на сцене в течение 10 лет, попросив зрителей "искупать её в аплодисментах". Певица созналась, что сильно скучала по встрече со зрителями и теперь получает удовольствие от своего концерта.
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Пугачева попросила зрителей «искупать её в аплодисментах»

OAnews02:40

«Искупайте меня в аплодисментах!»: Пугачева не скрывает, что соскучилась по зрителям

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Алла Пугачёва
Певица
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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