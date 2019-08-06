Экономика
Пряники и вафли оказались самыми популярными сладостями у россиянДни24 10:41
Первое место по популярности занимают печенья, вафли и пряники. Прямо за ними в рейтинге самых популярных сладостей у россиян расположились шоколадные конфеты и аналогичная паста. Чуть меньше имеют сахарные изделия.
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Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:31
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