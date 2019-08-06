Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.

с чего всё началось

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Такском».

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя и не является подозреваемым ни в одном из них.

Политика Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.

Здоровье После пожара в Нотр-Даме у детей выявлен опасный уровень свинца в крови У парижских детей выявлен опасный уровень свинца в крови после того, как в соборе Нотр-Дам произошел пожар, сообщают управление здравоохранения Парижа и парижского региона Иль-де-Франс.

Общество Кузнецова назвала недопустимым участие детей в акциях протеста Ранее Перовский районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав участников несанкционированной акции 27 июля Дмитрия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с годовалым ребенком.

Теннис Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва гранаты в Одесской области При взрыве погибли два человека. Также 26 мая в Одесской области неизвестный бросил гранату во двор частного дома.

Политика Украина надеется на белорусское топливо Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Общество Мэр Москвы решил увеличить финансирование частных детских садов и школ Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник провел встречу с руководителями частных образовательных учреждений столицы, по итогам которой он принял решение о повышении нормативов бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.

Происшествия На юге Москве два человека пострадали в конфликте со стрельбой Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на улице Болотниковской в Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Экономика Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Экономика Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к банку «Открытие» на 7,1 млрд руб Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Жители Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы В Японии во вторник пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы в 1945 году.

Армия и оружие В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Политика ГИК вынесла Бортко предупреждение из-за агитации Во вторник, 6 августа, петербургская избирательная комиссия вынесла предупреждение кандидату в губернаторы города Владимиру Бортко.

Кино Как убийство Шэрон Тейт изменило США Актриса Шэрон Тейт, смерть которой стала кровавым символом новой эпохи в истории США, успела за свою недолгую карьеру (с 1961 по 1969 год) сыграть всего в девяти фильмах, которые сегодня не входят в обойму той киноклассики, которая пользуется широкой популярностью среди киноманов.