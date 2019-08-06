Экономика
Пряники и вафли оказались самыми популярными сладостями у россиянДни24 10:41
Первое место по популярности занимают печенья, вафли и пряники. Прямо за ними в рейтинге самых популярных сладостей у россиян расположились шоколадные конфеты и аналогичная паста. Чуть меньше имеют сахарные изделия.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:04, Вашингтон
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Политика
Луценко подаст в отставку после начала работы Рады нового созыва
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке после начала работы Верховной рады нового созыва.
Обновлено в 14:36
Экономика
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Путешествия
Житель Петербурга обогнул Землю за 37 дней
Бизнесмен из Петербурга Ян Зингер смог в одиночку обогнуть Землю за 37 дней.
Обновлено в 13:43
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине
США крайне разочарованы нарушениями режима прекращения огня на востоке Украины, где погибли четверо украинских военнослужащих, заявил во вторник спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер.
Обновлено в 12:14
Общество
Дом Гитлера в Австрии будет реконструирован
Обновлено в 09:19
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено в 21:59
Наука
Ученые создали максимально точную карту движения льдов Антарктиды
В результаты ученые создали карту, которая показывает движение льда до 20 сантиметров в год и охватывает более чем 70 процентов территории Антарктиды.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В ДНР обвинили Украину в развертывании подразделений под Мариуполем
В Народной милиции добавили, что на передовые позиции выдвинулись подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты.
Обновлено в 17:29
Авто
Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo
Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
Обновлено в 10:14
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн
Трое преступников ограбили магазин Монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму 50 млн песо ($2,6 млн).
Обновлено в 16:28
Политика
«Дождь» нашел у формально независимых кандидатов в Мосгордуму спонсоров, связанных с «Единой Россией» и ОНФ
Среди спонсоров кандидатов в депутаты Мосгордумы, формально выдвигающихся не от каких-либо политических партий, обнаружились фонды, связанные с «Единой Россией» и Общероссийским народным фронтом.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Старший сын Анджелины Джоли переедет в Южную Корею
Сын Анджелины Джоли Мэддокс переедет от матери в Южную Корею. Мэддоксу недавно исполнилось 18 лет, поэтому вскоре он уедет учиться.
Обновлено в 05:45
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Футбол
«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:15
Политика
США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле
Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.
Обновлено в 14:26
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон
Обновлено в 11:37
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37