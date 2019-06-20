Прямую линию с Путиным атаковали с УкраиныFerra 08:57

В эфире «России-24» заявили, что колл-центр «Прямой линии с Владимиром Путиным» подвёргся DDoS-атаке из-за рубежа. Главный редактор Russia Today сообщила, что её совершили украинские хакеры.

Прямую линию с Путиным атаковали с Украины

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