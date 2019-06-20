Политика
Прямую линию с Путиным атаковали с УкраиныFerra 08:57
В эфире «России-24» заявили, что колл-центр «Прямой линии с Владимиром Путиным» подвёргся DDoS-атаке из-за рубежа. Главный редактор Russia Today сообщила, что её совершили украинские хакеры.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
Политика
Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента
Обновлено в 14:18
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин ответил жителю Магадана о разгуле коррупции
В ходе прямой линии магаданец Вячеслав Корчанов задал вопрос президенту о происхождении миллиардов, конфискованных у коррупционеров, и куда идут эти деньги после изъятия.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Обновлено в 09:33
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Кино
Россиянин Жерар Депардье может сыграть роль Льва Толстого
Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье на роль писателя Льва Толстого в фильме «Воронье гнездо».
Обновлено в 14:49
Происшествия
Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко намекнула на интересное положение
Многие выявили предположение, что Виктория беременна вторым ребенком. «Тут наверное двое на фото», — намекнула о беременности подписчица.
Обновлено в 13:11
Кино
Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя
Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.
Обновлено в 13:54
Политика
Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем
Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Хоккей
Овечкин получит почти миллионную пенсию
Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.
Обновлено в 13:29
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
Не исключается, что привезенные в Россию GAC GS8 Trumpchi направят на сертификацию и прохождения тестов.
Обновлено в 15:59
Экономика
Путин прокомментировал падение доходов жителей России
В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России.
Обновлено в 06:57
Политика
Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом
В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле
Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Транспорт
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Наука
На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень
Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.
Обновлено в 16:02
Космос
Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса
Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
Обновлено в 10:49
Автоспорт
Квят исполнил на гитаре песни Pink Floyd и The Animals
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят продемонстрировал свои навыки игры на гитаре.
Обновлено в 15:40
Транспорт
В Петербурге появилась первая «вафельница»
Обновлено в 01:34
Политика
Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17
Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено в 04:47
Происшествия
«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей
Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25