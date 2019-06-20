Политика

Прямую линию с Путиным атаковали с УкраиныFerra 08:57

В эфире «России-24» заявили, что колл-центр «Прямой линии с Владимиром Путиным» подвёргся DDoS-атаке из-за рубежа. Главный редактор Russia Today сообщила, что её совершили украинские хакеры.
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Эксперт оценил атаку хакеров на «прямую линию» с Путиным

Газета.Ru13:36

Привет «Москве Путина». Что стоит за DDoS‐атакой на кол‐центр прямой линии

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В «Ростелекоме» прокомментировали атаку на прямую линию с президентом

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РИА Новости07:58

В колл-центре «Прямой линии» с Путиным сообщили о DDOS-атаке

Дождь06:58

Украинские хакеры атаковали прямую линию с Путиным

Lenta.ru06:53

Ведущая в момент прямой линии с Путиным сообщила о DDoS-атаке

РБК07:16
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Политика

Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента

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«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

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Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок

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Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
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Россиянин Жерар Депардье может сыграть роль Льва Толстого

Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье на роль писателя Льва Толстого в фильме «Воронье гнездо».
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Дисквалифицированная бегунья из Кении оказалась мужчиной

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Шоу-бизнес

Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов

Обновлено в 12:00
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Многие выявили предположение, что Виктория беременна вторым ребенком. «Тут наверное двое на фото», — намекнула о беременности подписчица.
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Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
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Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем

Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Хоккей

Овечкин получит почти миллионную пенсию

Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.
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Авто

Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию

Не исключается, что привезенные в Россию GAC GS8 Trumpchi направят на сертификацию и прохождения тестов.
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Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом

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В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
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Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.
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Германия и Франция отправят первый луноход на спутники Марса

Сегодня вокруг Марса вращается два небольших спутника неправильной формы – Фобос и Деймос диаметром в 22 и 12 километров, удаленные от поверхности красной планеты всего на 10 и 23 тысячи километров.
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Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
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Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
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